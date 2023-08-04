Amasya'da Restoranda Yemeklere Ortak Olan Serçeler Görüntülendi

Amasya'da bir restoranda pide kırıntılarını yemeye başlayan serçeler, zamanla restorana ve müşterilere alıştı. Müşterilerin verdiği kırıntılarla karınlarını doyuran kuşlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Amasya'da bir restoranda müşterilerin yemeklerine ortak olan serçeler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentteki bir restoranda pide kırıntılarını yemeye başlayan kuşlar zamanla restorana ve müşterilere alıştı.

Bazı müşterilerin de özellikle yemeklerinden ayırarak verdiği kırıntılarla karınlarını doyuran kuşlar, tek tek masaları gezerek parçalara ayrılmış pideleri alıp uzaklaşıyor.

Kuşların bu anları da müşteriler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınıyor.