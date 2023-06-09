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Amasya'da park halindeki araçta mahsur kalan kedi, mama verilerek kurtarıldı

Amasya'da park halindeki araçta mahsur kalan kedi, mama verilerek kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Amasya'da park halindeki bir aracın motor bölümüne giren kedi, mama verilerek çıkarıldı. Vatandaşlar çabalarken motor bölümüne kaçan kedi çıkarılamayınca aracın camına not bırakıldı. Sürücüye ulaşamayan vatandaşlar, aracın yanına mama bırakarak kedinin çıkmasını sağladı. Aracın altından çıkıp mamayı yiyen kedi, daha sonra uzaklaştı.

Amasya'da park halindeki bir aracın motor bölümüne giren Kedi, mama verilerek çıkarıldı.

Ziya Paşa Bulvarı'nda park halinde bulunan hafif ticari araçtan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar hayvanı çıkarmak için uğraş verdi. Vatandaşlar çabalarken motor bölümüne kaçan kedi çıkarılamayınca aracın camına not bırakıldı.

Geçerken "Altında yavru kedi kalmış, uğraştık çıkaramadık, çalıştırırken dikkatli olun" yazılı notu görenler, aracın sahibine ulaşmaya çalıştı.

Sürücüye ulaşamayan vatandaşlar, aracın yanına mama bırakarak kedinin çıkmasını sağladı. Aracın altından çıkıp mamayı yiyen kedi, daha sonra uzaklaştı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Yaşam

Amasya kedi Yaşam Haberler

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