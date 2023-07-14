Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 4 kedi yavrusu kurtarıldı

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'nde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan 4 kedi yavrusu, İhsan Doğan tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri de bir kedi yavrusunu kurtardı. Doğan, kedi yavrularının ve annelerinin bakımını üstlendi.