Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 4 kedi yavrusu kurtarıldı
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Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'nde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan 4 kedi yavrusu, İhsan Doğan tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri de bir kedi yavrusunu kurtardı. Doğan, kedi yavrularının ve annelerinin bakımını üstlendi.
Amasya'da bir otomobilin motor bölümüne sıkışan 4 kedi yavrusu kurtarıldı.
Şeyhcui Mahallesi TOKİ konutlarında otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan İhsan Doğan, kendi imkanlarıyla 3 yavruyu çıkardı.
İçeride bulunan bir kedi yavrusunu ise çıkaramayan Doğan, itfaiyeye haber verdi.
Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu bu kediyi de sıkıştığı yerden kurtardı.
Doğan, daha sonra kedi yavrularını ile annelerinin bakımını üstlendi.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Yaşam