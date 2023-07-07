Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Furkan A. (24) idaresindeki 10 Z 5750 plakalı otomobil, Merzifon- Çorum kara yolu Sarıbuğday köyü mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Burak A. (22) ve Bekir E. (24) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Yaşam