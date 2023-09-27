Amasya'da Otobüs Denetimi Yapıldı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, şehirler arası ve şehir içi otobüsleri denetledi. Kontrol esnasında jandarma tarafından durdurulan otobüs ve minibüs şoförlerine trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.