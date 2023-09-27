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Amasya'da Otobüs Denetimi Yapıldı

Yaşam Haberleri

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, şehirler arası ve şehir içi otobüsleri denetledi. Kontrol esnasında jandarma tarafından durdurulan otobüs ve minibüs şoförlerine trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, şehirler arası ve şehir içi otobüsleri denetledi.

Amasya genelinde şehirler arası ve şehir içi otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kontrol esnasında jandarma tarafından durdurulan otobüs ve minibüs şoförlerine trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceği belirtti.

Kaynak: AA / Yaşam

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