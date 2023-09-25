Amasya'da okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.