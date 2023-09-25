Amasya'da okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Amasya'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu öğrencilerin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Kadir A. yönetimindeki lise öğrencilerini taşıyan 05 S 0184 plakalı servis minibüsü, Osmangazi Caddesi'nde, Ayhan K'nin kullandığı 05 NA 526 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam