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Amasya'da okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Amasya'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu öğrencilerin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kadir A. yönetimindeki lise öğrencilerini taşıyan 05 S 0184 plakalı servis minibüsü, Osmangazi Caddesi'nde, Ayhan K'nin kullandığı 05 NA 526 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşam

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