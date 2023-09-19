Amasya'da minibüs menfeze uçtu: Yaralının yardımına vatandaşlar yetişti

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yolda kontrolden çıkan minibüs menfeze uçtu. Yaralanan sürücünün yardımına peşinden gelen araç sürücüsü vatandaşlar yetişti.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Yılmaz idaresindeki 54 AJC 753 plakalı minibüs, Amasya'nın Taşova'dan Samsun'un Ladik ilçesi yönüne giderken Mercimek köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan menfeze uçtu. Sürücüyü araçtan çıkartan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlardan Mustafa Canik, "Önümdeydi, bir anda daldı. Zıplayıp oraya düştü. Arkadaşı biz çıkarttık. Herhangi bir sorun yok. Şuurunu kaybetmişti" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.