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Amasya'da mest eden gökkuşağı manzarası

Yaşam Haberleri

Amasya'da etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Yüzünü gösteren güneşin peşinden binalara çok yakın şekilde gökkuşağı oluştu. Neredeyse binaların çatılarıyla aynı seviyede olan gökkuşağını vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Renkli görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Amasya'da mest eden gökkuşağı manzarası

AMASYA - Amasya'da etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Yüzünü gösteren güneşin peşinden binalara çok yakın şekilde gökkuşağı oluştu.

Neredeyse binaların çatılarıyla aynı seviyede olan gökkuşağını vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Renkli görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Yaşam

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