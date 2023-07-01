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Amasya'da Mahsur Kalan Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Amasya'da Mahsur Kalan Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yuva yaptığı telefon direğinde ayakları ipe dolanan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçeye bağlı Çayırözü köyünde bir leyleğin telefon direğinde mahsur kaldığını görenler, durumu Merzifon Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan leyleği bulunduğu yerden kurtardı. Leylek, ayağına dolanan ipten kurtarıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yuva yaptığı telefon direğinde ayakları ipe dolanan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çayırözü köyünde bir leyleğin telefon direğinde mahsur kaldığını görenler, durumu Merzifon Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan leyleği bulunduğu yerden kurtardı.

Leylek, ayağına dolanan ipten kurtarıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Yaşam

Merzifon Belediyesi İtfaiye Amasya Yaşam Haberler

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