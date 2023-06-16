Amasya'da lise öğrencileri tarafından oluşturulan 'Giyim Market' ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet veriyor

Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulan 'Giyim Market' ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet veriyor. Öğrenciler, kampanya kapsamında toplanan temiz ve giyilebilir kıyafetlerle okulun bir odasında 'Giyim Market' oluşturdu. Ayrıca, 'GİPAŞ' adlı mobil uygulama ile ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Proje ile hem israfın önüne geçiliyor hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.

Amasya'da lise öğrencileri tarafından oluşturulan "Giyim Market"ten ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, giyilebilir durumdaki kıyafetlerin yeniden kullanımını sağlamak ve israfı önlemek için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında öğrencilerin aileleri ve çevrelerinden toplanan temiz ve giyilebilir kıyafetlerle okulun bir odasında yaklaşık bir ay önce, "Giyim Market" oluşturuldu.

Öğrenciler, aynı zamanda GİPAŞ (Giysini Paylaş) adlı mobil uygulamayı geliştirerek ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu.

İhtiyaç sahipleri okula gelerek Giyim Market'ten faydalanabilirken, mobil uygulamadan da ücretsiz şekilde alışveriş yapabiliyor.

Öğrenciler, yaz tatilinde de dönüşümlü olarak giyim markette görev alarak faaliyetlerini sürdürecek.

Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni Ergün Mert, AA muhabirine, kampanyaya 3 öğrencisinin önerisiyle başladıklarını, bugün giyim markette 15 öğrencinin gönüllü olarak görev aldığını söyledi.

Hem durumu olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek hem de öğrencilere israf konusunda bilinç kazandırmayı amaçladıklarını belirten Mert, "6 ay süren hazırlık neticesinde güzel uygulama ortaya çıktı. Gönüllü ekibimizi kurarak, öğrencilerimizle faaliyetlere başladık. Gelen ürünleri değerlendirdik, sisteme girdik. Hiçbir masraf olmadan isteyen herkesin gelip alabileceği güzel bir sistem geliştirdik. Sıfır atık kapsamında da ürünleri yeniden değerlendirdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Ayşe Melek ise arkadaşlarının israfın fazla olduğunu fark ederek proje geliştirdiklerini dile getirdi ve şöyle devam etti: "Biz de kampanyaya gönüllü olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Böylece israfı engelliyoruz ve hiç para kullanmadan projemizi gerçekleştiriyoruz. Gelen kıyafetlerin yarısından fazlasını ihtiyaç sahiplerine şimdiden dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Böyle güzel bir işte yer aldığım için mutluyum."