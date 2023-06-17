Amasya'da Kiraz Teşvik Yarışması Düzenlendi

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen kiraz teşvik yarışmasında Birsen Çekiç birinci oldu. Yarışmaya 41 üretici katıldı ve dereceye girenlere ödülleri Vali Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Bayram Çelik tarafından verildi. Masatlı, kiraz üretiminin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, Amasya'nın Türkiye'de kiraz üretiminde üçüncü sırada bulunduğuna işaret etti.

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması gerçekleştirildi.

Şehzadeler Gezi Yolu'nda düzenlenen 41 üreticinin katıldığı yarışmada, 16 kritere göre yapılan değerlendirme sonucunda Birsen Çekiç birinci, Muhammed Göl ikinci, Mustafa Öksüz üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Vali Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Bayram Çelik tarafından verildi.

Masatlı, yürütülen çalışmalar sonucu kiraz üretiminin son yıllarda ivme kazandığını söyledi.

Amasya'nın Türkiye'de kiraz üretiminde üçüncü sırada bulunduğuna işaret eden Masatlı, üretimin bu noktaya gelmesinde emeği olan çitçilere, yöneticilere ve ihracatçılara teşekkür etti.

Masatlı, dünyada belirli standartlarda patent ve coğrafi işaret alınan ürünler bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl '0900' olarak nitelendirdiğimiz kirazımızın coğrafi işaretini, yani halk arasındaki ifadesi ile patentini 'Amasya kirazı' olarak tescilledik. Bunu tescillemekle alıcılarımız da çoğaldı. Kirazın hem geliştirilmesi hem de daha kaliteli üretilmesi noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yarışmalar, kiraz üreticilerimizi teşvik ediyor. Buraya katılan üreticilerimizin tamamı bizim için birincidir. Yarışmamıza katılan tüm çiftçilerimizi canıgönülden kutluyorum."