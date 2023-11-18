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Amasya'da Karton Yüklü Kamyonet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan karton yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi. Tuncer H. yönetimindeki 05 AAU 555 plakalı kamyonet, Amasya Çevre Yolu'nda seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.