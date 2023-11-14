Amasya'da kamyonetin köprüde asılı kaldığı kazada sürücü ile 5 yaşındaki çocuk yaralandı
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Amasya'da meydana gelen kazada kamyonet köprüde asılı kaldı ve sürücü ile 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da kamyonetin köprüde asılı kaldığı kazada sürücü ile 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Esma C'nin kullandığı 05 RC 696 plakalı kamyonet, Ziyaret beldesinde Yeşilırmak üzerindeki köprünün demirlerine çarptı.
Kaza sonrası aracın köprü üzerinde asılı kaldığını görenler durumu sağlık, polis ve jandarma ekipleri bildirdi.
Yaralanan sürücü ile 5 yaşındaki Evra C, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam