Haberler

Amasya'da kamyonet köprüden uçmaktan son anda kurtuldu

 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri

Amasya'nın Ziyaret beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet köprüye asılı kalarak şans eseri Yeşilırmak nehrine uçmaktan kurtuldu. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ve yanındaki 5 yaşındaki Erva Cebeci, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Ziyaret beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet köprüye asılı kalarak şans eseri Yeşilırmak nehrine uçmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Esma Cebeci'nin idaresindeki 05 RC 696 plakalı kamyonet, Ziyaret köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Korkuluklara çarpıp askıda kalan kamyonet, Yeşilırmak nehrine uçmaktan kurtuldu.

Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ve yanındaki 5 yaşındaki Erva Cebeci, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Amasya Kaza Yaşam Güncel Haberler

title