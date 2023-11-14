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Amasya'da kamyonet köprüden uçmaktan son anda kurtuldu

Amasya'nın Ziyaret beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet köprüye asılı kalarak şans eseri Yeşilırmak nehrine uçmaktan kurtuldu. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ve yanındaki 5 yaşındaki Erva Cebeci, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.