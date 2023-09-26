Amasya'da İtfaiye Haftası Kutlamaları

Amasya'nın Taşova ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Belediye önünde siren eşliğinde yürüyüş yapan itfaiyeciler, daha sonra Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ü ziyaret etti. İtfaiye Haftası'nı kutlayan Öztürk, itfaiyeciliğin zor bir görev olduğunu, 7 gün 24 saat görev başında bulunmayı gerektirdiğine işaret etti. Ziyarette itfaiye amiri Hüseyin Yılmaz, Öztürk'e çiçek sundu.