Amasya'da Helikopterle Görevden Dönen Personelin Tarlasına 'Cumhuriyet' Yazan Çiftçi

Amasya'da helikopter ile görevden dönen 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelinin tarlasına traktör ile 'Cumhuriyet' yazarken görüntülediği çiftçi Eren Yiğit, Mehmetçiklere selam gönderdi.

- Genç çiftçiden tarlasına ' Cumhuriyet' yazarken kendisini görüntüleyen helikopterdeki Mehmetçiğe selam

AMASYA - Amasya'da helikopter ile görevden dönen 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelinin tarlasına traktör ile ' Cumhuriyet' yazarken görüntülediği çiftçi Eren Yiğit, Mehmetçiklere selam gönderdi. 28 Ekim'de 25 yaşına girecek olan genç çiftçi, helikopterin kendisini görüntülerken duyduğu gurur dolu anları anlattı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" notuyla paylaştığı görüntülerden mutluluk duyan Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Yakup köyünde yaşayan Eren Bulut, "Tarlama yazı yazarken helikopter yaklaştı. Sesi gurur vericiydi. Etrafımda dönüp traktörümün üzerinden alçak geçiş yaparak benim selamladılar. Kahraman Türk askerimize çok teşekkür ediyorum. Benden de onlara selam olsun" diye konuştu.

Türk halkının bu yıl 100. yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Yiğit, "Bende 28 Ekim 1998 doğumluyum. 25 yaşına giriyorum. Benim için gurur verici" şeklinde konuştu.