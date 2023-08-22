Amasya'da Harşena Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yangında Amasya Kalesi'ni saran dumanlar nedeniyle 75 dönümlük alanda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.
Amasya'da Harşena Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Vali Doruk, çıkan dumanların Amasya Kalesi'ni sardığı yangında 75 dönümlük alanda hasar oluştuğunu açıkladı.
Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik ve diğer yetkililerle birlikte çalışmaları takip eden Doruk, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını söyledi. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam