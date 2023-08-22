Amasya'da Harşena Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yangında Amasya Kalesi'ni saran dumanlar nedeniyle 75 dönümlük alanda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.