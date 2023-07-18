Amasya'da Geleneksel Köy Düğününde Damat Hamamı

Amasya merkeze bağlı Çiğdemlik köyünde yapılan geleneksel köy düğününde damat, arkadaşları tarafından yumurta, un ve suyla ıslatılarak damat hamamına tabi tutuldu. Görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Amasya'da yapılan geleneksel köy düğününde, davetliler, önce damadın kafasında yumurta kırdılar, sonra üzerine un döküp damadı suyla ıslattılar.

Amasya merkeze bağlı Çiğdemlik köyünde dünyaevine giren Ziya İnce'ye, arkadaşları tarafından yapılan geleneksel "Damat hamamı" renkli görüntülere sahne oldu.

Önce kafasında yumurta kırılan ardından köpüğe bulanan damadın üzerine un da döküldü. Kova ve şişelerle başına su dökülen damat, son olarak hortumla yıkandı.

Daha sonra arkadaşları tarafından damatlık giysileri giydirilen damat, köyde gezdirildi, köy meydanında oynatıldı.

"Damat hamamı" uygulaması, köy sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Damadın akrabalarından Ahmet İnce, köylerindeki düğünlerde geleneksel uygulamaları sürdürdüklerini dile getirerek, geleneği yerine getirdiği için Ziya İnce'ye teşekkür etti.