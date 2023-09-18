Amasya'da Ferhat Tüneli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Amasya'da Ferhat tünelinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Alperen D. yönetimindeki 05 EH 382 plakalı otomobil, yavaşlayan trafikte önünde duraklayan Mustafa G.'nin kullandığı 55 DR 541 plakalı otomobile peşinden de tünel duvarına çarparak durabildi. Hatice G. idaresinde 05 ABP 418 plakalı hafif ticarin da karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA