Amasya'da doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden şahıs Samsun'da tedavi altına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında yanarak yaralanan bir kişi, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni olarak doğalgaz sızıntısı ve çakmağın kullanılması gösterildi.

Amasya'da bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında yanarak yaralanan şahıs, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya'nın Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi'nde bodrum katta bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş Şen (45) evde çakmağı çaktığı sırada patlama oldu ve alevler içinde kaldı. Yanarak yaralanan Şen, kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmada doğalgaz borusundan kombiye bağlantı borusunun çıktığı ve bu yüzden borudan sızan doğalgazın evde biriktiği, çakmak çakınca da patlamanın meydana geldiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN