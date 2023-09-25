Amasya'da Dev Yayın Balığı Yakalandı

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balıkçının ağına,1 metre 70 santim boyunda ve 55 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Balıkçı tezgahında sergilenen balık, kilosu 230 TL'den satılıyor.

AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'nde balıkçının ağına,1 metre 70 santim boyunda ve 55 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Balıkçı tezgahında sergilenen balık, kilosu 230 TL'den satılıyor.

Taşova ilçesine avlanmak için giden balıkçı Enes Topsakal'ın ağına, dev yayın balığı takıldı. Güçlükle nehirden çıkartılıp kıyıya alınan 1 metre 70 santim boyunda ve 55 kilo ağırlığında olan yayın balığı, götürüldüğü balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı. Balığın kilosu 230 TL'den satılacağı öğrenildi.