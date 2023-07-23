Amasya'da Çocuklar Süs Havuzunda Serinledi

Amasya'nın Taşova ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, ilçe merkezinde bulunan süs havuzunda serinlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde olduğu Taşova'da bisikletleri ile gezintiye çıkan çocuklar, havuzda serinlemek için bir araya geldi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde aşırı sıcaklardan bulanan çocuklar süs havuzunda serinledi.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde olduğu Taşova'da bisikletleri ile gezintiye çıkan çocuklar serinlemek için ilçe merkezinde bulunan süs havuzunda serinlemeye çalışıyor.

Çocuklardan M.Y. havaların çok sıcak olduğunu ve serinlemek için bu havuza geldiklerini söyledi.