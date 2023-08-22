Amasya'da çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Amasya Valiliği, Kale Yolu mevkisinde çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmasının devam ettiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanan vatandaşımız bulunmamakta olup, söndürme çalışmaları ilgili birimlerimizin koordinesinde aralıksız devam etmektedir.

Amasya Valiliği, Kale Yolu mevkisinde çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.28'de idaremiz Merkez ilçesi Nergiz Mahallesi Kale Yolu mevkisinde bulunan ağaçlık alanda orman yangını meydana gelmesi üzerine AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm birimlerimiz olay yerine sevk edilmiş ve söndürme çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanan vatandaşımız bulunmamakta olup, söndürme çalışmaları ilgili birimlerimizin koordinesinde aralıksız devam etmektedir." denildi. - AMASYA