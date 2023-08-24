Amasya'da çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü
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Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan örtü yangını, Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın, arazi yakınındaki ağaçlık alana da sıçramıştı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
Erarslan Köyü Karamurat Deresi mevkiindeki arazide yakılan anız nedeniyle örtü yangını meydana geldi.
Yangın arazi yakınındaki ağaçlık alana da sıçradı.
İki farklı noktadaki yangın büyümeden Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Murat Arslan - Yaşam