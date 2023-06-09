Amasya'da Bıçak Bileyicileri Kurban Bayramı İçin Yoğun Mesai Yapıyor

Amasya'da bıçak satıcıları ve bileyicileri Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesai yaparak, taleplere yetişmeye çalışıyor. Bileme ücretinin bıçakların boyutuna göre değiştiğini dile getiren bileyiciler, müşterilerinin her zaman memnun kaldığını söylüyor.

Amasya'da bıçak bileyicileri Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yapmaya başladı.

Kentteki bıçak satıcıları ve bileyicileri bayram öncesinde mesai yaparak, taleplere yetişmeye çalışıyor.

Amasya'da 40 yıldır bıçakçılık yapan Mustafa Sarıboğa, en yoğun mesaiyi Kurban Bayramı'nda yaşadıklarını söyledi.

Bileme ücretinin bıçakların boyutuna göre değiştiğini dile getiren Sarıboğa, "Kurban bıçakları, lokantadan gelen döner bıçakları, berber makaslarını en itinalı şekilde biliyoruz. Müşterilerimiz bizden her zaman memnun. Bir sonraki yıl da muhakkak tekrar getiriyorlar, memnun kaldıkları için." diye konuştu.