Amasya'da ayı ve yavruları arı kovanlarına zarar verdi

Amasya'nın Taşova ilçesinde köye inen ayılar, 10 kovanda hasara neden oldu. İlçeye bağlı Çakırsu köyünde arıcılık yapan 65 yaşındaki Cemal Kaya, bahçesinde kovanlarının zarar gördüğünü ve arıların telef olduğunu gördü. Kaya, yaptığı incelemede ayı ile yavrularının ayak izlerine rastladı. Kaya, gazetecilere, ayıların 10 kovanına zarar verip içlerindeki balı yediğini ifade etti.