Amasya'da Atık Karton Yüklü Pikapta Yangın Çıktı

Amasya'da seyir halinde olan atık karton yüklü bir pikapta yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından söndürülürken pikapta büyük çapta hasar oluştu.

Amasya'da seyir halinde olan atık karton yüklü bir pikapta yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından söndürülürken pikapta büyük çapta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Tuncel Hekimoğlu'nun kullandığı 05 AAU 555 plakalı pikap, Amasya otobüs terminali kavşağı yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtan çıkan sürücü yardım çağırdı. Alevlere yakın noktada görevli orman ekipleri ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevlerin söndürüldüğü pikapta büyük çapta hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA