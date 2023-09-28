- Amasya'da asfalt şantiyesinde korkutan yangın

AMASYA - Amasya'da belediyeye ait asfalt şantiyesinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ferhatarası mevkisinde Amasya Belediyesi'ne ait asfalt malzemesi üretim tesisinde ısıtma kazanının bulunduğu alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Tesise sağlanan doğalgaz akışı kesildi.

Etrafı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.