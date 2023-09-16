Amasya'da 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Amasya'da Şeyhcui Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Ersoy Apartmanı'nın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatten fazla süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucunda çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Amasya'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatten fazla süren çalışmasıyla söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi Çiğdem Sokak'taki 4 katlı Ersoy Apartmanı'nın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla, bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Çatı katı ise kullanılamaz hale geldi. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam