Amasya'da 20 çocuk, sünnete, akülü araba ve polis eşliğinde gitti. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, 'Diyanet İşleri Başkanlığı Amasya İl Müftülüğü olarak çocuklarımızı sünnete giderken mutlu, huzurlu ve sevinç içerisinde bir yolculuk yaptırmayı düşündük' dedi.

AMASYA'da 20 çocuk, sünnete, akülü araba ve polis eşliğinde gitti. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Diyanet İşleri Başkanlığı Amasya İl Müftülüğü olarak çocuklarımızı sünnete giderken mutlu, huzurlu ve sevinç içerisinde bir yolculuk yaptırmayı düşündük" dedi.

Sünnet olacak çocukların korku ve endişelerini azaltmak için Amasya İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle, 'Arabamla Sünnete Gidiyorum' isimli organizasyon düzenledi. Bu kapsamda 20 çocuk, sünnet öncesi hastanedeki odalarından alınarak, polis eşliğinde, ameliyathaneye götürüldü. Burada sünnet operasyonu yapılan çocuklar, daha sonra tekrar odalarına alındı. Hastane Başhekimi Dr. öğretim tyesi Volkan Taşova ile İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, çocukları ziyaret ederek sünnete giderken mutlu, huzurlu ve sevinç içerisinde bir yolculuk yaptırdıklarını için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ailelere ve çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Müftü Ayvaz, "Sünnet olacak 20 yavrumuz vardı. Bu yavrularımız hastaneye sünnet olmak için geldiler. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı Amasya İl Müftülüğü olarak çocuklarımızı sünnete giderken mutlu, huzurlu ve sevinç içerisinde bir yolculuk yaptırmayı düşündük. Hastane rehberimiz ve hastane Başhekimimiz, sağlık il müdürlüğümüzün koordinesinde ve İl emniyet müdürlüğümüzün iş birliği ile çocuklarımıza akülü arabaları temin ettik. Emniyet Müdürlüğümüz sağ olsun arabalarını bizlere getirdiler. Çocuklarımız akülü arabalarla polis abi ve ablaları eşliğinde ameliyathaneye yolcu ettik. Ailelerimize ve sünnet olan yavrularımıza geçmiş olsun" dedi.

Müftü Ayvaz ve Başhekim Taşova daha sonra sünnet olan çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.