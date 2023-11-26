Amasra'da fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi. Ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait 4 lojistik destek gemisi de limana demirledi. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu ve Amasra Küçük Liman'da dalgaların boyu 4 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki balıkçı tekneleri de limana çekildi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, limana çekildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 4 lojistik destek gemisi de limana demirledi.

Kentte saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi buldu. Çevredekiler limana gelerek, cep telefonları ile dalgaları görüntüledi. Amasra Küçük Liman'da da dalgalar sahil kenarındaki restoranların camlarına kadar ulaştı. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Teknelerin sahipleri, halatları sağlamlaştırarak, hasar görmelerini engelledi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan 'Altan', 'Hakan İlhan', 'Korkut' ve 'Sancar' isimli gemiler, Amasra Büyük Limanı'na demirledi. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.