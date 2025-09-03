Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Haberler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evinden çıkan Alzheimer hastası 86 yaşındaki Hayriye Şen için jandarma ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası 86 yaşındaki Hayriye Şen için arama çalışması başlatıldı.

İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hayriye Şen, gece saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadının evinde olmadığını gören yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Şen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Mahalle çevresinde jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmasına, mahallede oturan vatandaşlar da destek verdi. Şen'in bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
