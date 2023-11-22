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Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde alzheimer hastası olan Fazıl Bat, evinden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.