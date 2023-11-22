Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde alzheimer hastası olan Fazıl Bat, evinden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde dün sabah evinden çıkan alzheimer hastası Fazıl Bat'ın (75) kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Çınar ilçesine bağlı kırsal Belenli Mahallesi Acıkuyu Küme Evleri'nde yaşayan Fazıl Bat, dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bat'ın kaybolduğunu anlayan ailesi, mahallede arama yaptı. İzine rastlanılmayınca, güvenlik güçlerine haber verildi. Sabah saatlerinde jandarma, AFAD ve ANDA ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Bat'ı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam