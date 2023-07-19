Alzheimer hastası yaşlı adam evinden çıktıktan sonra ölü bulundu

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde evinden çıkan Hamit Öztürk (90) uzun süre geri dönmeyince aramaya çıkan yakınları tarafından boş arazide ölü bulundu.

Olay dün akşam saatlerinde Bahçeyaka Mahallesi Piyadın Küme Evleri Mevkii Kuruçay Deresi yanında meydana geldi. Saat 12.00 sıralarında evinden çıkan Hamit Öztürk, uzun süre eve dönmedi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamı merak eden akrabaları aramaya çıktı. Yaklaşık 5 saat süren aramalar sonunda Hamit Öztürk, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında yer alan boş arazide torunları tarafından hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulundu. Düştüğü tahmin edilen yaşlı adamdan herhangi bir tepki alamayan yakınları, durumu 112 Acil servise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.