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Alzheimer hastası kayıp şahsın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı

Alzheimer hastası kayıp şahsın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ta Alzheimer hastası olan Hasan Bilgiç'in evinden ayrıldıktan sonra haber alınamaması üzerine jandarma ekipleri, iz sürme köpekleri ve dronlarla arama çalışmalarına başladı.

p>KAHRAMANMARAŞ'ta, dün evinden çıkan ve haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Bilgiç'in (67) bulunması için 60 kişilik jandarma ekibi iz sürme köpekleri ve dronlarla arama yapıyor.

Büyüksır Mahalllesi'nde yaşayan Hasan Bilgiç dün evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Alzheimer hastası olan Bilgiç'i bulmak için yakınları aramaya çıktı. Bilgiç'i bulamayan yakınları, 112'den yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 60 kişiden oluşan jandarma ekipleri, bölgeye iz sürme köpeklerini ile dronlarını da getirdi. Bilgiç'i bulabilmek için mahallenin çevresindeki kayalık ve ağaçlık bölgede arama çalışması devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Yaşam

Jandarma Yaşam Haberler

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