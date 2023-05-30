Alzheimer hastası kaybolan yaşlı kadın ormanda bulundu

Geyve ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Yeksune Akkavuk, dün sabah evden çıktıktan sonra kaybolmuştu. AFAD, jandarma ve gönüllülerin katıldığı arama çalışmaları sonucunda Akkavuk ormanda sağ olarak bulundu.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dün sabah evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Yeksune Akkavuk (95) ormanda Afad, jandarma ve çalışmalara katılan gönüllülerce sağ olarak bulundu.

Geyve ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'ndeki evinden dün saat 09.30 sıralarında çıkan Alzheimer hastası Yeksune Akkavuk eve dönmeyince, yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, dün öğleden sonra bölgede arama çalışması yaptı. Çalışmalara gece saatlerinde ara verildi. Bu sabah saatlerinde yeniden arama çalışmaları başladı.