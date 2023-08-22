Alzheimer hastası Alman turist kayboldu

Alanya'da kaybolan Alzheimer hastası Alman turist Annegret Kandzorra'yı arama çalışmalarında dalgıçlar su kuyularını inceledi. JAK'a ait kadavra köpekleri de bölgede arama yaptı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 5 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Alman turist Annegret Kandzorra'yı (72) arama çalışmalarında, dalgıçlar bölgedeki su kuyularını inceledi. JAK'a ait kadavra köpekleri de bölgede arama yaptı.

Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde ailesi ile tatil yapan Alman Annegret Kandzorra, 18 Ağustos sabahı tek başına otelden ayrıldı. Geri dönmeyen Kandzorra telefona da cevap vermeyince, yakınları otel yönetimine bildirdi. Otel yönetimi de jandarmaya haber verdi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Acil Hava Kurtarma (AHK), Alanya AFAD ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Alanya ekipleri, çalışma başlattı.

KADAVRA KÖPEKLİ ARAMA

Çalışmalar sürerken, Kandzorra'nın görüntüleri de ortaya çıktı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Kandzorra'nın kaybolmadan önce otelde yürüdüğü, çıktıktan sonra yolda ilerlediği anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda ayrıca Kandzorra'nın otelden çıktıktan sonra ayağında çorapla yürüdüğü görüldü.

JAK'a ait kadavra köpeklerinin de kullanıldığı, 250 kişinin sürdürdüğü çalışmalarda; dalgıçlar, bugün bölgedeki su kuyularını inceledi. Ekiplerin 5 gündür çalışması devam ediyor.