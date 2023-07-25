Alzaymır Hastası İngiliz Kadın Alanya'da Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet eden ve 2 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki alzaymır hastası İngiliz kadın, yol kenarında ölü bulundu. Kadının cenazesi otopsi için Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet eden ve 2 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki alzaymır hastası İngiliz kadın, yol kenarında ölü bulundu.

Asmaca Mahallesi'nde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, ölen kadının ilçede yerleşik yaşayan ve 2 gündür kayıp olan alzaymır hastası Janice Brenda olduğunu tespit etti.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Alanya Belediyesi morguna gönderildi.