Altyapı sorunu nedeniyle yaşanan yağmur felaketi

Altyapı sıkıntısı olan bölgede 30 dakikalık yağmurun faturası vatandaşa ağır oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 30 dakika yağan yağmur sonucunda iddiaya göre altyapı noksanlığından dolayı biriken su tarım arazileri ve depolara maddi hasar verirken, birçok araç yolda kaldı.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'de bulunan Eskişehir Emko Mobilya ve Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nin cadde ve sokakları öğleden sonra yaklaşık 30 dakika yağan yağmur adeta göle döndü. Site girişinde altyapı yetersizliğininden biriken su içersinde araçlar arıza yaptı. Birçok vatandaş bozulan araçlar içersinde mahsur kaldı. Yağmur sonrası trafik durma noktasına geldi.

Kısa süreli yağmur sonrası oluşa su birikintisi yol kenarında bulunan tarım arazilerine akarken, tarlalarda maddi zarar oluştu. Duruma müdahale eden yetkili bulamayan çiftçi kanalizasyonu kendi çabaları ile açmaya çalıştı.

Oluşan sel suyu tarlalarda olduğu gibi bazı depoları da vurdu. Altyapı ve ekip ilgisizliğinden yakınan depo çalışanları giderleri kendi çabalarıyla açmaya çalışırken, her yağmurda aynı durumu yaşadıklarını iddia etti. Durumdan muzdarip depo çalışanı henüz ne kadar zararı olduğunu bilmediği, önceki yağmurda 120 bin TL zarar hesapladıklarının altını çizdi.

Öte yandan 71 Evler Mahallesi'nde de birçok cadde ile sokakta sel oluşurken bazı ev ve garajları su bastı.

"ESKİ'nin arabası var mı? Yok"

Tarlasını sel suyu basan çiftçi Bünyamin Somun, "Yağmur 15 dakika yağdı. 1 seneden beri burada çiftçiyiz, tarlamıza su bastı. Rögrarları açmaya ESKİ'nin adamları geliyor ama bekliyorlar. Biz uğraşıyoruz, kendisi gelip bir tanesi uğraşmıyor. ESKİ'nin arabası var mı? Yok. Arabalar bozuluyor, bizim tarlayı su bastı. Bakın ne haldeyiz. Biz geçen yaz başında da böyle olduk. Müdahale etmiyorlar, gelip biz kendimiz uğraşıyoruz. Tarlada domates vardı, suyun için kaldı. Zarar var. Her yağmurda böyle oluyor. 15 yağmur yağınca bu hale geliyoruz. ESKİ'nin bir tane adamı var, o da bir şey yapamıyor. Rögarları açamıyor, gücü yetmiyor. Biz kendi imkanlarımızla açtık. Çocukları, işçileri getirdim. Ama müdahale eden yok. Rezil haldeyiz. Biz bir saattir uğraşıyoruz, halime bak"dedi.

"ESKİ'yi aradık. Aynı şekilde onlar da geliyoruz diyorlar ama gelen yok"

Depo görevlisi İsmail Öncül her yağmurda aynı zararı yaşadıklarını söylerken şöyle konuştu;

"Yağmur yağalı tam 2 saat oldu. Bir tane itfaiye, ekip yok. Burada yapacakları iş 2 tane kanal var, onların ağzını açacaklar. Ondan sonra bu su buradan gidecek. Biz aynı problemi 1 buçuk ay önce yaşadık. 150 bin lira zarar var. Depo sular içerisinde, yarım metre gelmiş. Halen içeride ne kadar zarar var tam olarak bilemiyoruz. Biz buna nasıl bir önlem alacağız, ben kime gideceğim? İtfaiyeyi arıyorum, cevap vermiyor. Sonra geliyoruz diyorlar, tam 1 buçuk saat oldu gelen yok. Belediyeden kimse yok. ESKİ'yi aradık. Aynı şekilde onlar da geliyoruz diyorlar ama gelen yok. Bakın görüyorsunuz, var mı gelen? Yarım saat içerisinde bu şekilde oldu."