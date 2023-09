Altınova Belediyesi Her Eve Bir Bisiklet Kampanyası Kapsamında 3 Bin Bisiklet Dağıttı

Altınova Belediyesi'nin 'Her Eve Bir Bisiklet' kampanyası çerçevesinde son bisiklet dağıtım programı 2 mahallede birden gerçekleşti. Dağıtım programlarıyla yaklaşık 3 bin bisiklet ilçe halkına hediye edildi.

Altınova Belediyesinin "Her Eve Bir Bisiklet" kampanyası çerçevesinde son bisiklet dağıtım programı 2 mahallede birden gerçekleşti. Dağıtım programlarıyla yaklaşık 3 bin bisiklet ilçe halkına hediye edildi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 2019 yılındaki yerel seçim sürecindeki sözlerinden birisi olan Her Haneye Bir Bisiklet Projesi hayata geçirdi. Mahallelerde düzenlenen dağıtım programlarıyla her haneye bir adet bisiklet teslim edildi. Son dağıtım programında konuşan Başkan Oral, programları bitse de başvuramayan kişiler için de yılsonuna kadar dağıtımların yapılacağını söyledi.

Oral, Altınova'nın Sokak ve caddelerinde bisikletlerin kullanıldığını görmenin mutluluğunu duyduğunu ifade etti. Araç sürücülerinden bisikletlilere karşı dikkatli olmalarını isteyen Oral, "Hem bisiklet hem de araç sürücülerimizin dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü Altınova'nın her sokağından, her köşesinden bir bisikletli çıkacakmış gibi hareket etmemiz gerekiyor. Biz ilçe genelinde bisiklet uyarı tabelalarını hızlı bir şekilde yaptırıyoruz. Onları da kısa zaman içerisinde ilçemizin her köşesine asacağız" ifadesini kullandı.

Oral, projenin sağlıklı, ekoloji gibi bir çok konuda önem taşıdığına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte daha sağlıklı bir Altınova için de hep beraber çalışacağız. Ben özellikle bu zorlu dağıtım sürecinde görev alan belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü akşam 10-11'lere kadar bu dağıtım sürdü. Altınova'ya hayırlı olsun diyoruz. Eskilerde bisiklet kültürümüz vardı. Yeniden Altınova'da canlandırıyoruz. Bundan sonraki süreçte caddelerde dolaşan araç sayısını azaltıp hem otopark sorununu çözmüş olacağız hem de bisikleti çoğaltacağız inşallah. 'Haydi pedallıyoruz', 'Harekette bereket vardır' diyoruz. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz."

Törende daha sonra Oral, hak sahibi vatandaşlara bisikletlerini teslim etti.

Vatandaşlar da Başkan Oral'a bisikletler için teşekkür etti. - YALOVA