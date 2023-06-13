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Altındağ Belediyesi 4 Yılda 4 Bin Bebeği Hoş Geldin Bebek Setiyle Karşıladı

Altındağ Belediyesi 4 Yılda 4 Bin Bebeği Hoş Geldin Bebek Setiyle Karşıladı

Yaşam Haberleri

Altındağ Belediyesi, yeni bebek sahibi olan ailelere bir bebeğin ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu Hoş Geldin Bebek hediye setlerini vermeye devam ediyor. Uygulamanın başlamasından bu yana geçen 4 yılda 4 bin aileye Hoş Geldin Bebek seti verildi.

Altındağ Belediyesi 4 yılda 4 bin bebeği "Hoş Geldin Bebek" hediye setiyle karşıladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altındağ Belediyesi, yeni bebek sahibi olan ailelere bir bebeğin ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu "Hoş Geldin Bebek" hediye setlerini vermeye devam ediyor.

Buna göre, uygulamanın başlamasından bu yana geçen 4 yılda 4 bin aileye "Hoş Geldin Bebek" seti verildi.

Belediye Başkanı Asım Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni bebek telaşı yaşayan ailelerimizi hem sevindirmek hem de destek olmak istedik. İlçemizde dünyaya gelen her bebek bizim geleceğimizdir, Altındağ'ın geleceğidir. Bu nedenle, bizim de yavrumuzdur. Bu anlayışla bebeklerimize 'Dünyaya hoş geldin' diyebilmek, ailelerinin de heyecanına ortak olmak için böyle bir uygulama başlattık." dedi.

Balcı, uygulamanın büyük memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Yaşam

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