Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'ni tamamladı

Altıeylül Belediyesi ilçeye projelerle değer katmaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nin 1. etap çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı.

İçinde çocuk oyun alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, bisiklet parkuru, 2 adet tenis kortu, 1 adet basket sahası, millet kıraathanesi, kafeterya, restoran, bürolar, etkinlik alanları, koşu ve yürüme parkurları, toplantı salonları, fitness salonu ve açık spor alanlarının yer aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nin 1. etap çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı.

"Belediyenin bir kısmını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam kompleksine taşıdık"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Altıeylül Belediyesi Altıeylül'e kazandırdığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam kompleksi birinci etap tamamlandı ve belediyemizin belli birimlerini buraya taşıdık" dedi.

Başkan Avcı konuyla ilgili şunları ifade etti:

"Altıeylül ilçemizin her bir mahallesine, her bir noktasına hizmet edebilmek, canlandıra bilmek ve değer katmak için farklı projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Bu önemli projelerden birisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi burası sadece bu mahalleye değil bütün ilçemize değer katacak önemli bir proje. Burası iki etaptan oluşuyor. Birinci etabını yüzde 95'lik kısmını bitirdik. Belediyemizin bir kısmını buraya taşıyarak kullanmaya başladık. İkinci etap da Ayyıldızlı Anfi Tiyatro, Kütük Kafemiz var. Burayı da önümüzdeki birkaç ay içerisinde bitirerek bu alanı yaşam merkezi cazibe merkezi yapmayı planlıyoruz. Tabi çalışarak, gayret ederek, emek vererek şehrimize değer katmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte projelerimiz bittikçe şehrimiz için artı değerler katarak çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz." - BALIKESİR