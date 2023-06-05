Almanya'dan Edirne'ye Bisikletle 33 Günde Gelen Genç, Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi

Almanya'dan Edirne'ye bisikletiyle 33 günde geldi

Çocukluk hayalini 33 günde gerçekleştirdi

EDİRNE Almanya'dan bisikletle 33 günde memleketi Edirne'ye gelerek çocukluğundan beri hayalini kurduğu yolculuğu gerçeğe dönüştürdü.

Edirneli 26 yaşındaki Semih Atakan Koç, çocukluk hayalini kurduğu bisiklet ile Almanya'dan Türkiye'ye Edirne'den bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak ailesine 33 gün sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sınır kapısı girişinde bekleyen ailesi vatandaşlara gelenek olan bisküvi ve lokum dağıttı.

Almanya'da Bremen Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü okuyan Semih Atakan Koç hayalinde olan yolculuğu önce ailesi ile paylaştı. Ailesinin temkinli yaklaşımına rağmen bu yolculuğa karar veren Atakan Koç, Bremen'de 3 Mayıs'ta başladığı yolculuğunu Pazarkule sınır Kapısı'na gelerek tamamladı. Almanya'nın Bremen şehrinden 3 Mayıs'ta başladığı yolculuğuna, Avusturya, İtalya ve Yunanistan'dan oluşan yaklaşık 2 bin 200 kilometrelik güzergahı 33 günde tamamlayarak Edirne'ye ailesine ulaştı.

"Tecrübeler edindim, tam bitti derken yeniden başladım"

Pazarkule Sınır Kapısı'nda duygularını anlatan Atakan Koç, "Edirneliyim, 8 yıl önce Bremen'e taşındım. Hep böyle bisiklet turu yapmak istiyordum. Bremen'den Edirne'ye gelmek istiyordum. Şimdi zaman bu zaman diyerek yola çıktım. Bugün 33. Gün oldu. Yaklaşık olarak 2 bin 200 kilometre yol yaptım" dedi.

İtalya'da selde mahsur kalmış

Yolda birçok doğa olayı ile karşılaşan Koç yılmadan yola devam ettiğini belirterek, "Tabii aksilikler oldu, İtalya'da sel durumu oldu. Orada biraz mahsur kaldım ardından yol boyunca devam ettiğim. Yunanistan'da çok fazla lastiklerim patladığı bir sürü tecrübeler edindim. Çok fazla bilgimin olmadığını öğrendim. Ama çoğu şeyi yolda, insanlardan ve gittiğim ülkelerden öğrendim. Şimdi daha da güçlü bir insan olarak buradayım. İlerde daha uzun turlar yapmayı planlıyorum. Beni destekleyen arkadaşlarıma aileme sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. Burada hep beni motive ettiler. Tam bittim dediğim anda tekrardan enerjim doldu. Tekrardan yola çıktım ama bugün geldim ve çok mutluyum. Bugün sınırdan geçtim. Ülkemdeyim uzun yıllardır yapmak istediğim bir şeyi yaptım" dedi.

Çocuklarına uzun bekleyiş sonrası kavuşmanın sevincini yaşayan baba Aydın Koç, "Bugün nihayet kavuştuk. 33 günden beri yollarda, 33 gün 33 gece hep başka ve farklı yerlerde seyahat ettiği konakladı. Sürekli aklımız ondaydı ama çok şükür sosyal medyayla biz nerede olduğunu ne yaptığını gördük. O paylaşımlarla en azından içimiz rahatladı. 33 gün sonunda çocuğumuza bir karşılama yapalım dedik. Dedesi ninesi, halası, kuzenleri arkadaşlarımız, hepsi geldiler onu karşıladılar. Güzelce karşılama töreni hazırladık. Çok mutluyuz oğlumuza kavuştuğumuz için, Birilerini karşılarken misafiri karşılarken veya uğurlarken genelde lokum dağıtırız. Ağzımız tatlansın diye lokumu dağıttık. Burada hem kan şekerimiz düşmesin hem de adet yerini bulsun" dedi.

"Ağzımız tatlansın tatlı yiyelim tatlı dağıtalım"

2 çocuk annesi olan Gülçin Koç, çocuğu ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Biz onunla çok gurur duyuyoruz. Şu anda bunu yapabilmek çok büyük cesaret ister. Oğluma yollarda dikkat et dedikçe ben macera istiyorum dedi. Şimdi çok mutluyuz başardı zaten başaracağını biliyordum ama yine de tedirgin oluyoruz. Bir anne olarak korkuyoruz. Çok şükür oğlum hayalini gerçekleştirdi" diye konuştu.

Hala Aynur Koç, "Bizim çocukluğumuzun geleneği lokum ve bisküvi dağıtmak. Bugünde lokum ve bisküvi dağıttık. Hem güzel bir jest olur hem enerji verir bize. Çok mutluyum ve sevinçliyim. Çocukluğundan beri kurduğu bisiklet yolculuğu hayalini gerçekleştirdiği için Gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Sabah saat dörtte kalktım"

Babaannesi Müzeher Koç ise, gençlik yıllarında uçakla gittiği Almanya'dan torununun bisiklet ile gelmesinden mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Bisikletle geldi şimdi. Çok sevindik 33 gün boyunca yollardaydı. Sabah saat dörtte kalktım, uyku tutmadı. Allah her kişiye hayırlı yolculuklar versin " ifadelerini kullandı.