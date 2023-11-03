Alman Turist Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaya geçidinden geçmekte olan Alman turist yaralandı. Olayda yaralanan turist hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan Alman turist, bir otomobilin çarpması sonucu sürüklenerek yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir eden Evran T.'nin kullandığı 42 ZU 447 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Almanya uyruklu Susanne Gerda Maria Bergsteıner'e çarptı. Yaklaşık 7-8 metre ileriye savrularak yaralanan Bergsteıner, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA