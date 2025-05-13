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Alman Turist Yamaç Paraşütü Kazasında Hayatını Kaybetti

Alman Turist Yamaç Paraşütü Kazasında Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapan 81 yaşındaki Alman turist Volker Gerhard, paraşütünün aniden kapanması sonucu kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan tekli uçuş yapan Alman uyruklu Volker Gerhard (81), yamaç paraşütünün kapanması sonucu metrelerce yükseklikten kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Alman uyruklu Volker Gerhard, yaklaşık 1700 metre yüksekteki Babadağ'da bulunan uçuş pistinden tekli atlayış gerçekleştirdi. Gerhard, havalandıktan kısa süre sonra paraşütünün aniden kapanması sonucu metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında güçlükle olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede Gerhard'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alman turistin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından sedyeyle kayalıklardan indirilerek Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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