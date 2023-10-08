İki turistin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandıkları ATV kontrolden çıkan Alman karı-koca ölümden döndü. Marketin önünde bulunan istiflenmiş haldeki plastik su kolilerine çarparak durabilen karı-koca kazayı hafif yaralı olarak atlatırken su şişelerinin hava yastığı görevi yaptığı kaza anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Alman çift ATV ile markete daldı... O anlar kamerada

Alman çift ATV ile markete daldı... O anlar kamerada

İki turistin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandıkları ATV kontrolden çıkan Alman karı-koca ölümden döndü. Marketin önünde bulunan istiflenmiş haldeki plastik su kolilerine çarparak durabilen karı-koca kazayı hafif yaralı olarak atlatırken su şişelerinin hava yastığı görevi yaptığı kaza anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Emek Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Üniversite istikametine seyir halindeki Alman vatandaşı Sergei Fast'ın kullandığı 07 BHK 179 plakalı ATV'nin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak marketin önünde bulunan su kolilerine çarptı. Kazada yaralanan ATV sürücüsü Sergei Fast ve ATV'de yolcu olarak bulunan eşi Swetlana Fast, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alman turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, ATV'nin su kolileri sayesinde dolaplara ve cam vitrine çarpmaktan kurtulduğu, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu, market sahibi kadının doğrudan dolaptan su alıp yüzünde kan olan Alman turiste su verdiği görüldü.