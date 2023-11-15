Alkollü sürücünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü toprağa verildi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden elektrikli bisikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Ayça Ölmez (21) memleketi Muğla'nın Datça ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Işıklı Mahallesi Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Şadan yönetimindeki 09 VG 736 plakalı minibüs, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ayça Ölmez'ın kullandığı 09 AIU 133 plakalı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet ve sürücüsü yola kenarına savruldu. Başı yere çarpan Ölmez, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayça Ölmez, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ölmez, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Mehmet Şadan gözaltına alındı. Şadan'ın yapılan kontrollerinde 2,10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hayatının baharında yaşamını kaybeden üniversiteli Ayça için, bugün memleketi Muğla'nın Datça ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kızlan Camii'nde düzenlenen törene, genç kızın, ailesi, liseden arkadaşları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından Ölmez'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Kızlan Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.