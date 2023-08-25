Ali Sabancı ve eşi Yunanistan'da deniz kazası geçirdi

Yunanistan Sahil Güvenliği, ülkede tatilde olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'nın dün akşam yaptığı kazayla ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi;

"Leros ve Lipsi Liman Başkanlıkları dün akşam Birleşik Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, güneydeki bölgede, içinde altı yabancının (4 Türk vatandaşı, 1 Güney Afrika vatandaşı ve 1 İngiltere vatandaşı) bulunduğu Malta bandıralı E/P-T/R yüksek hızlı deniz taşıtının bir kayayla çarpışması ve bunun sonucunda iki kişinin ağır, bir kişinin de hafif yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay hakkında bilgilendirildi.

İki devriye teknesi kaza bölgesine intikal etti ve yaralılara yardımcı oldu. Yaralılar, Leros Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Hastaneye götürülen kişilerden dördü tıbbi tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edilirken, Türk vatandaşı olan bir erkek ve bir kadın Türk bandıralı özel bir yüzer ambulansla Türkiye'ye nakledildi. Leros Liman Başkanlığı tarafından bir ön soruşturma yürütülürken, Malta bandıralı E/G-T/R deniz taşıtı Leros Valiliği'ne devredildi."