Alata Bahçe Kültürleri Mezunları 57 Yıl Sonra Buluştu

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü mezunları, 57 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü mezunları Abbas Yıldırım, Hasan Türetken ve Dudu Arslan Sert tarafından organize edilen buluşma etkinliğine, 16 ilden yaklaşık 70 eski okul arkadaşı katıldı. Katılımcılar, eğitim gördükleri okulun bahçesini, uygulama alanlarını ve sınıflarını gezerek yarım asırlık hasretlerini giderdi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü mezunlarından Dudu Arslan, buluşmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Bu okul bizim zamanımızda hem teorik hem pratik eğitimin verildiği yatılı bir kurumdu. Abbas Yıldırım ve Hasan Türetken arkadaşlarımızla birlikte 4 yıl önce başlattığımız mezunlar buluşmamızın bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Bu buluşmalarımızı geleneksel hale getirdik. Çok duygulandık, çok mutlu olduk. İki günlük buluşma ve gezi programı düzenledik. Arkadaşlarımızla yarım asırlık hasretimizi giderdik" dedi.

Mezunlardan Hasan Türetken ise ülke tarımına uzun yıllar emek veren birçok yöneticinin bu okuldan yetiştiğini vurgulayarak, "Bizler bu okulun mezunu olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Okulumuzdan çok şey değişmiş olsa da Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bugün hala ülke tarımına hizmet ediyor. Bu buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Buluşma sonunda mezunlar, okulun yeşillikler içindeki bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.