Alanya'ya tatile gelen turist çocuklar Türk çocuklarla birlikte şeker topladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramının ilk gününde ilçeye tatile gelen turist çocuklar ve Türk çocuklar birlikte şeker topladı. Son yıllarda aldığı yabancı göçü ile öne çıkan Antalya'nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramının ilk gününde renkli görüntüler kaydedildi. Kurban Bayramı'nı fırsat bilen çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker toplarken, şeker toplayan Türk çocuklara ilçeye tatile gelen turist çocuklar da eşlik etti. Alanya'dan ev alan ve tatil için İsveç'ten gelen ailenin 3 çocuğu, mahalledeki diğer çocuklarla birlikte şeker toplamaya çıktı. Ellerinde torbalarla kapıları çalan turist çocuklar 'Bayramınız Kutlu olsun' diyerek şekerleri aldıktan sonra diğer dairelerin zillerine bastığı görüldü.